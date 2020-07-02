Онищенко: Переносить начало занятий в вузах оснований нет
Депутат Госдумы в эфире НСН выразил уверенность, что руководство вузов будет принимать решение исходя из реальной эпидемической ситуации.
Российские вузы смогут перенести начало учебного года до нормализации эпидемиологической обстановки в регионе. Об этом, как передает ТАСС, сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.
По его словам, уже сейчас по законодательству университеты по решению учёного совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев. Либо они могут начать учёбу в дистанционном режиме. Однако, подчеркнул, Афанасьев, сейчас Минобрнауки исходит из базового сценария, по которому учебный год начнётся 1 сентября.
Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН выразил уверенность, что руководство вузов будет принимать решение исходя из реальной эпидемической ситуации.
«И под приглядом общественного мнения и мнения профессионалов. Решений опрометчивых не будет. Вторая сторона вопроса в том, что это испытание способствовало более решительному обращению к возможностям, которые имеются. Это дистанционное принятие экзаменов, прошла реальная проверка этого формата. И я сегодня не вижу реальных оснований переносить начало учебных занятий. Формат работы с воздушно-капельными инфекциями известен, он апробирован. Может, будут приостановки занятий в отдельных вузах, но необходимости тотального запрета нет. Уже сейчас понятно, что ранее принятые меры где-то были избыточными. И у нас есть реальная возможность получить средство специфической профилактики – вакцину. И тогда необходимости в тотальном закрытии не будет», - заверил Онищенко.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что дети пойдут в школу 1 сентября.
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