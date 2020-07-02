Онищенко: Переносить начало занятий в вузах оснований нет

Российские вузы смогут перенести начало учебного года до нормализации эпидемиологической обстановки в регионе. Об этом, как передает ТАСС, сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.

По его словам, уже сейчас по законодательству университеты по решению учёного совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев. Либо они могут начать учёбу в дистанционном режиме. Однако, подчеркнул, Афанасьев, сейчас Минобрнауки исходит из базового сценария, по которому учебный год начнётся 1 сентября.

Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН выразил уверенность, что руководство вузов будет принимать решение исходя из реальной эпидемической ситуации.