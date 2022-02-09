В Роспотребнадзоре назвали процент россиян, которые заражаются коронавирусом повторно
Повторно заразиться коронавирусной инфекцией рискуют до 15% ранее переболевших. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Как отметил эксперт, число повторных заражений выросло на фоне распространения омикрон-штамма.
«Если мы раньше говорили, что повторно болеют не более 1%, а если быть точным, 0,7%, то в настоящий момент до 15% болеют повторно, неважно, чем человек уже болел», — цитирует Горелова ТАСС.
Между тем за минувшие сутки в России выявили рекордные 183 103 случая COVID-19, госпитализированы 20 178 пациентов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,3 млн+183 тыс. / сут.
Умерли
337 тыс.+669 / сут.
Выздоровели
10,8 млн+97 163 / сут.
- В Роспотребнадзоре назвали процент россиян, которые заражаются коронавирусом повторно
- Главный инфекционист США: Искоренить коронавирус невозможно
- СМИ: Мошенники украли 16 млн рублей у племянника Сталина
- Россиянам посоветовали забирать чеки на кассе и в банкоматах
- В ЛДПР опровергли информацию о госпитализацию Жириновского
- Рябков назвал хамским ответ НАТО по безопасности
- В Генпрокуратуре назвали причины аварии на шахте «Листвяжная»
- В России 76% учителей получают оклад ниже МРОТ
- В ОДКБ обвинили НАТО в милитаризации Восточной Европы
- В Роспотребнадзоре назвали процент детей с постковидным синдром
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru