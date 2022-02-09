В Роспотребнадзоре назвали процент россиян, которые заражаются коронавирусом повторно

Повторно заразиться коронавирусной инфекцией рискуют до 15% ранее переболевших. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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Как отметил эксперт, число повторных заражений выросло на фоне распространения омикрон-штамма.

«Если мы раньше говорили, что повторно болеют не более 1%, а если быть точным, 0,7%, то в настоящий момент до 15% болеют повторно, неважно, чем человек уже болел», — цитирует Горелова ТАСС.

Между тем за минувшие сутки в России выявили рекордные 183 103 случая COVID-19, госпитализированы 20 178 пациентов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоспотребнадзорКоронавирус
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