В Роспотребнадзоре назвали процент россиян, которые заражаются коронавирусом повторно

Как отметил эксперт, число повторных заражений выросло на фоне распространения омикрон-штамма.

«Если мы раньше говорили, что повторно болеют не более 1%, а если быть точным, 0,7%, то в настоящий момент до 15% болеют повторно, неважно, чем человек уже болел», — цитирует Горелова ТАСС.

Между тем за минувшие сутки в России выявили рекордные 183 103 случая COVID-19, госпитализированы 20 178 пациентов.

