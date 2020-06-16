Онищенко объяснил вред длинных новогодних каникул для россиян

Бывший санитарный врач высказал мнение, что длинные каникулы подрывают здоровье россиян и экономическое развитие страны.



«Я всегда поддерживал эту идею. В нормальные времена мы работали 31 декабря, затем праздновали Новый год и 2 января снова выходили на работу — и никто не был против», - заявил Онищенко в беседе с Ura.ru.



Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов предложил Минтруду сократить новогодние каникулы в 2021 году с 1 по 3 января, отмечает RT.

