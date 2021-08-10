Онищенко назвал способы повышения рождаемости в России

Повысить рождаемость и снизить смертность в стране помогут очень серьезные большие программы. Об этом заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его мнению, страна оказалась на грани периоду, когда главный репродуктивный потенциал, то есть количество молодых женщин детородного возраста, уменьшается.

В интервью «Радио 1» Онищенко назвал выплаты семьям с детьми мерой эффективной, но недостаточной.

В свою очередь, экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что при желании проблему бедности можно решить за месяц.

«Нужно просто компенсировать людям дефицит доходов, надо гарантировать людям право на жизнь и реальный прожиточный минимум. Вот и все. Деньги для этого есть. Во-первых, в федеральном бюджете более 17 триллионов рублей валяются без движения. Во-вторых, можно начать немного меньше воровать. Если верить данным Счетной палаты, ограничение масштабов воровства даст колоссальные деньги, причем сразу», - заявил Делягин.

