Онищенко назвал робкой мерой идею продавать спиртное два часа в день
31 октября 202416:59
Робкой мерой назвал академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко инициативу российских регионов об ограничении продажи алкоголя двумя часами, сообщает kp.ru.
По его словам, в этом вопросе лучше ориентироваться на практику Чечни и Ингушетии, где продажу алкогольных напитков запретили.
«Мы с вами уже не один год видим положительный пример Чечни и Ингушетии», - отметил Онищенко.
Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объяснил ограничения на продажу алкоголя, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru