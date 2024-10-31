Онищенко назвал робкой мерой идею продавать спиртное два часа в день

Робкой мерой назвал академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко инициативу российских регионов об ограничении продажи алкоголя двумя часами, сообщает kp.ru.

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По его словам, в этом вопросе лучше ориентироваться на практику Чечни и Ингушетии, где продажу алкогольных напитков запретили.

«Мы с вами уже не один год видим положительный пример Чечни и Ингушетии», - отметил Онищенко.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объяснил ограничения на продажу алкоголя, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ИнгушетияЧечняПродажаАлкогольГеннадий Онищенко

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