Онищенко назвал робкой мерой идею продавать спиртное два часа в день

По его словам, в этом вопросе лучше ориентироваться на практику Чечни и Ингушетии, где продажу алкогольных напитков запретили.

«Мы с вами уже не один год видим положительный пример Чечни и Ингушетии», - отметил Онищенко.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объяснил ограничения на продажу алкоголя, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

