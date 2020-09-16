Онищенко дал свой рецепт борьбы с пьянством в Новый год
Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко поддержал идею ограничения продажи алкоголя в новогодние праздники, однако признал, что перспективы у неё «очень маленькие», передаёт RT.
Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в новогодние дни четырьмя часами – с 14 до 18 часов. По его мнению, такая мера сократила бы число смертельных алкогольных отравлений и преступлений на фоне злоупотребления спиртным.
Онищенко отметил, что новогодний период – один из самых тревожных для медиков, поскольку в это время много алкогольных отравлений и различных бытовых травм. Однако бороться с этим нужно иначе. «Первое, что нам нужно сделать, — уйти от практики затяжной встречи Нового года», - уверен он.
Второй шаг – развитие развлекательной инфраструктуры города в новогодние праздники, чтобы отвлекать внимание от потребления алкоголя, добавил Онищенко.
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