Онищенко: COVID-19 пока нельзя назвать сезонной инфекцией
Бывший главный санитарный врач России подчеркнул, что есть основания полагать, что коронавирус станет сезонным заболеванием в будущем.
Коронавирусная инфекция со временем может стать сезонным заболеванием, но говорить об этом сейчас рано, заявил бывший главный санитарный врач России, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Говорить о том, что коронавирус становится сезонным заболеванием, основания есть, но все-таки он еще продолжает оставаться той консервативной инфекцией, которая не сможет перейти, потому что благодаря вирулентности мы более активно приобретаем популяционный иммунитет за счет переболевших. При этом мы должны помнить о вакцинации, потому что количество смертей не уменьшается», - отметил он.
Омикрон-штамм коронавируса наносит более весомый ущерб совокупному здоровью, чем предыдущий вариант «дельта», заявил Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН ранее.
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