Онищенко: COVID-19 пока нельзя назвать сезонной инфекцией

Коронавирусная инфекция со временем может стать сезонным заболеванием, но говорить об этом сейчас рано, заявил бывший главный санитарный врач России, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Говорить о том, что коронавирус становится сезонным заболеванием, основания есть, но все-таки он еще продолжает оставаться той консервативной инфекцией, которая не сможет перейти, потому что благодаря вирулентности мы более активно приобретаем популяционный иммунитет за счет переболевших. При этом мы должны помнить о вакцинации, потому что количество смертей не уменьшается», - отметил он.

Омикрон-штамм коронавируса наносит более весомый ущерб совокупному здоровью, чем предыдущий вариант «дельта», заявил Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН ранее.

