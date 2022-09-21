ОНФ просит мэра Москвы о проведении акции «Своих не бросаем»

Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился к мэру Москвы с просьбой о проведении акции «Своих не бросаем». Согласно тексту обращения, который приводит агентство городских новостей «Москва», Сергея Собянина просят оказать содействие в организации и проведении акции 23 сентября 2022 года с 15:00 до 19:00 на территории Манежной площади.

«Общероссийский народный фронт планирует провести общественно значимую акцию «Патриотическое мероприятие «Своих не бросаем» с участием представителей Общественной палаты РФ, общественных объединений, политических партий, национально-культурных автономий, гражданских активистов и жителей Москвы», - говорится в обращении ОНФ.

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Там отметили, что с инициативой о проведении акции выступил комитет общественных связей и молодежной политики Москвы. В ОНФ убеждены, что «проведение патриотического мероприятия в дни референдумов отвечает чаяниям всех россиян и поможет выразить поддержку москвичей жителям освобожденных территорий». Инициаторы уверены, что акция станет ярким событием в жизни Москвы и привлечет внимание большого числа жителей и гостей столицы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПатриотизмСергей СобянинМоскваАкция
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