ОНФ просит мэра Москвы о проведении акции «Своих не бросаем»

Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился к мэру Москвы с просьбой о проведении акции «Своих не бросаем». Согласно тексту обращения, который приводит агентство городских новостей «Москва», Сергея Собянина просят оказать содействие в организации и проведении акции 23 сентября 2022 года с 15:00 до 19:00 на территории Манежной площади.

«Общероссийский народный фронт планирует провести общественно значимую акцию «Патриотическое мероприятие «Своих не бросаем» с участием представителей Общественной палаты РФ, общественных объединений, политических партий, национально-культурных автономий, гражданских активистов и жителей Москвы», - говорится в обращении ОНФ.