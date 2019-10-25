ОНФ проконтролирует выполнение поручений Путина в зоне паводков
Исполнение поручений, которые Владимир Путин дал властям Иркутской области после случившегося в регионе паводка, под свой контроль взяла мониторинговая группа Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом сообщается в сообществе «ОНФ — Народный фронт» в социальной сети «ВКонтакте».
Отмечается, что в состав группы вошли представители Молодежки ОНФ, сотрудники регионального исполнительного комитета, общественники и активисты из Иркутской области. Они побывали в шести населенных пунктах области и пообщались с местными жителями. В беседах они отмечали, что зачастую получают обещанную государством компенсацию через суд.
Все жалобы местных жителей систематизируются. Позже они будут оформлены в доклад «Было-стало». Члены мониторинговой группы отмечают, что не покинут Иркутской области до тех пор, пока все поручения президента не будут выполнены.
Как напоминает RT, в середине сентября Владимир Путин в ходе совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке призвал чиновников работать с «душой и сердцем», решая проблемы пострадавших от наводнений.
В начале октября стало известно, что для восстановления жилья в пострадавших от паводков районах Иркутской области потребуется 18 млрд рублей. В свою очередь, вице-премьер России Виталий Мутко заявил о чрезвычайно медленной работе по восстановлению жилья и социальных объектов после паводков.
Сильный паводок случился в Иркутской области в конце июня. Пострадавшими признаны около 45 тысяч человек. В зону подтопления попало почти 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах, отмечает Ura.ru. Треть построек не подлежит восстановлению. В сентябре стало известно, что восстановление жилья и инфраструктуры Иркутской области обойдётся в 40 млрд рублей. Как пишет РИА Новости, об этом заявил вице-премьер России Виталий Мутко, отметив, что правительство утвердило соответствующую программу.
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