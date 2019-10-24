Ввести федеральное управление в Иркутской области пригрозил вице-премьер Виталий Мутко

Сроки восстановления жилья, пострадавшего от летних паводков в Иркутской области, нарушены. «Это не стройка, которая идет. Это не темпы, это баловство какое-то», - сказал вице-премьер Виталий Мутко на заседании комиссии по ликвидации последствий паводка в регионе. По его словам, сейчас ведутся работы по восстановлению дорог и инженерных объектов: «А остального ничего нет. Лето красное пропели, называется. В том же Нижнеудинске мы были, там вообще конь не валялся», - сказал Мутко, отметив, что половина жителей Тулуна и Нижнеудинска недовольны работой властей. До сих пор не восстановлены документы у 1,8% опрошенных из числа пострадавших в Тулуне и у 1% пострадавших в Нижнеудинске. Это и паспорта, и права на жилье, водительские удостоверения, трудовые книжки, - пояснил Мутко. Вице-премьер предупредил, что если ситуация не изменится, то управление ситуацией возьмет на себя федеральный центр.

Мутко не в первый раз выступает с разгромными речами перед участниками работ по ликвидации последствий наводнения. После очередного, сентябрьского визита в пострадавшие районы президента, когда Владимир Путин назвал происходящее в регионе бедствия неразберихой, вице-премьер обрушил всю силу своего слова на регионального бизнес-омбудсмена Андрея Капитонова в связи с тем, что местные предприниматели не могли получить средства на восстановление пострадавших в результате паводка предприятий:

«Какой вы уполномоченный? Ну, вы понимаете, какой вы на хрен уполномоченный, понимаете?.. Вы получаете заработную плату, как говорится, собирательный образ – это вы. Я не знаю, чего вы там делаете. Началось наводнение – сядь здесь».

Из-за сильных паводков летом этого года в Иркутской области было подтоплено 137 населенных пунктов, пострадали более 47 тысяч человек, 25 погибли. Особенно сильным разрушениям подверглись города Тулун и Нижнеудинск. В середине октября президент Владимир Путин потребовал как можно скорее завершить работы по ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, пообещав вновь лично проверить результаты. Угроза из уст вице-премьера ввести в регионе прямое федеральное правление наводит на мысль, что новый визит в Иркутскую область главы государства может принести для местных властей массу сюрпризов. Скорее всего, неприятных.

