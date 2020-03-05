«Он был из тех, кто просто любит мир». Российский коллега о скончавшемся экс-генсеке ООН

«Он пришел работать в Организацию Объединенных Наций в должности заместителя генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира - это одна из ведущих должностей в ООН. И показал себя очень взвешенным, способным дипломатом, не был абсолютно проамериканским политиком, а старался держаться средней линии в рамках существовавшего тогда движения неприсоединения. Но не был и особо активным и напористым, возможно, именно это ему помогало в политической карьере в ООН. Отношения у нас складывались хорошие, доброжелательные. Для дипломата очень важно показать собеседнику, что он очень хорошо к нему относится, расположить его к себе, тогда, может быть, он что-то и расскажет. Не то чтобы он был безумно заинтересован в получении какой-то информации, но следовал этому правилу – поддерживать со всеми добрые отношения. Он мягкий очень, доброжелательный человек был, по сравнению со своим последователем египтянином Бутросом Бутрос-Гали. Не могу сказать, что при нем начались операции по поддержанию мира, но он активно продолжал эти операции, а это очень важная часть деятельности ООН, особенно в то время. Например, в Африке спасать людей от кризисов, конфликтов внутреннего характера и внешнего. Он позитивную роль сыграл и в договоренностях между сверхдержавами – СССР и США - по самым разным вопросам. Он всегда поощрял, был готов оказать помощь, был доволен, если мы о чем-то договаривались с Соединенными Штатами. Я бы его назвал настоящим миротворцем», - сказал Орджоникидзе.

Хавьер Перес де Куэльяр способствовал урегулированию англо-аргентинского конфликта из-за Олклендских (Мальдивских) островов, пограничного спора между Гайаной и Венесуэлой, ситуации в Намибии, ирано-иракских отношениях, а также заключению соглашения о прекращении огня между Марокко и Фронтом Полисарио в Западной Сахаре. На протяжении всей своей деятельности он был удостоен наград порядка 25 стран мира.







