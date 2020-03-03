Трамп поддержал идею Путина встретиться «пятеркой» Совбеза ООН

Президент США Дональд Трамп поддержал идею российского коллеги Владимира Путина провести саммит «большой пятерки» членов Совбеза ООН. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

«Что касается места и времени, эти вопросы сейчас согласовываются», - цитирует Лаврова», - цитирует Лаврова РИА Новости. Глава МИД добавил, что ранее идею Путина поддержали президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин.

С предложением провести отдельную встречу лидеров России, США, Франции, Китая и Великобритании Путин выступил в январе 2020 года в ходе пятого Всемирного форума памяти холокоста. При этом российский президент призвал не откладывать этот вопрос «в долгий ящик».

