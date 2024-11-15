Австрийская OMV ожидает приостановку поставок газа от Газпрома с 16 ноября

13 ноября OMV сообщила, что выиграла арбитраж по делу о поставках газа в Германию, и ей было присуждено €230 млн.

Компания выразила опасения, что ухудшение отношений с российской стороной может привести к аналогичному прекращению поставок и по австрийскому контракту, передает «Радиоточка НСН».

