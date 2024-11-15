Австрийская OMV ожидает приостановку поставок газа от Газпрома с 16 ноября

Австрийская компания OMV сообщила, что с 16 ноября 2024 года «Газпром экспорт» приостановит поставки природного газа в Австрию.

В сообщении компании говорится, что поставки газа по контракту будут полностью прекращены с 06:00 по центральноевропейскому времени (8:00 мск).

Глава австрийской OMV заявил об отсутствии планов по отказу от российского газа

13 ноября OMV сообщила, что выиграла арбитраж по делу о поставках газа в Германию, и ей было присуждено €230 млн.

Компания выразила опасения, что ухудшение отношений с российской стороной может привести к аналогичному прекращению поставок и по австрийскому контракту, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / dpa
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