Австрийская OMV ожидает приостановку поставок газа от Газпрома с 16 ноября
Австрийская компания OMV сообщила, что с 16 ноября 2024 года «Газпром экспорт» приостановит поставки природного газа в Австрию.
В сообщении компании говорится, что поставки газа по контракту будут полностью прекращены с 06:00 по центральноевропейскому времени (8:00 мск).
13 ноября OMV сообщила, что выиграла арбитраж по делу о поставках газа в Германию, и ей было присуждено €230 млн.
Компания выразила опасения, что ухудшение отношений с российской стороной может привести к аналогичному прекращению поставок и по австрийскому контракту, передает «Радиоточка НСН».
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