Омский губернатор сообщил, почему люди покидают регион
Основная причина оттока населения из Омской области и регионального центра - низкий уровень заработной платы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление губернатора Александра Буркова.
«Люди почему едут (из Омска) - потому что, например, продавщица понимает, что если переедет в Новосибирск, то будет в полтора, а то и в два раза больше получать», - заявил Бурков. По его данным, люди уезжают в Тюмень, в Ханты-Мансийск, «где уровень зарплат совершенно иной».
Глава региона считает среди необходимых задач властей области - создание новых рабочих мест и конкурентной среды.
Как сообщалось, население России в 2018-2020 годах уменьшилось на 711 тысяч человек или на 0,5% от общей численности. Наибольший отток населения отмечен в Омской области – 34,6 тысячи человек.
По словам аналитиков, показатели естественного и миграционного движения населения в регионах в 2018-2020 годах говорят о сложной демографической ситуации, вызванной естественной убылью населения, которая не компенсировалась за счет иммигрантов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 646 / сут.
Умерли
101 тыс.+343 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+7 052 / сут.
- Американские власти прокомментировали ситуацию на Украине
- Омский губернатор сообщил, почему люди покидают регион
- Украина заявила о сокращение транзита российского газа
- Америка ввела санкции против турецкого оборонного ведомства за сотрудничество с РФ
- В США намерены выработать вакцину на всех американцев до конца мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru