Омский губернатор сообщил, почему люди покидают регион

«Люди почему едут (из Омска) - потому что, например, продавщица понимает, что если переедет в Новосибирск, то будет в полтора, а то и в два раза больше получать», - заявил Бурков. По его данным, люди уезжают в Тюмень, в Ханты-Мансийск, «где уровень зарплат совершенно иной».

Глава региона считает среди необходимых задач властей области - создание новых рабочих мест и конкурентной среды.

Как сообщалось, население России в 2018-2020 годах уменьшилось на 711 тысяч человек или на 0,5% от общей численности. Наибольший отток населения отмечен в Омской области – 34,6 тысячи человек.

По словам аналитиков, показатели естественного и миграционного движения населения в регионах в 2018-2020 годах говорят о сложной демографической ситуации, вызванной естественной убылью населения, которая не компенсировалась за счет иммигрантов.

