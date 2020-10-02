Омские врачи пожелали Навальному «оставаться человеком»

Оппозиционер Алексей Навальный быстро вернулся к активной жизни благодаря спасению жизни в омской больнице, заявили в региональном Профсоюзе работников здравоохранения.

Ранее Навальный обвинил врачей омской больницы в неоказании ему адекватной медпомощи.

"Только врачебное милосердие и понимание того, что пациент не так давно пережил непростой период в жизни, останавливают нас в самых жестких оценках сказанного и от процессуальных действий», - отметили в профсоюзе.

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Врачи добавили, что Навальный оскорбил не только их, но и всю омскую медицину. Они добавили, что доктора справились, несмотря на шумиху вокруг пациента.

В профсоюзе назвали случай Навального неординарным, но в то же время не самым уникальным, сложным или интересным, с которым приходилось работать. Специалисты напомнили, что в омскую больницу ежегодно обращаются более 60 тысяч человек.

Они добавили, что Навальному необходимо переосмыслить произошедшее, но прежде всего – сохранить здравость ума, трезво уценивать реалии и оставаться человеком.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета в Москву из Томска. В аэропорту он выпил чай, которым, как ранее считали соратники политика, его могли отравить. Оппозиционера доставили в реанимацию в Омске. Немецкая лаборатория, куда перевезли политика, нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что в организме Навального на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ». На прошлой неделе политика выписали из Charite. Ему предстоит месяц реабилитации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МедицинаОтравлениеАлексей Навальный
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