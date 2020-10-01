«Я не боюсь!» Навальный обвиняет и обещает вернуться
Российский оппозиционер Алексей Навальный в интервью немецким СМИ назвал себя "парнем, который не боится".
Оппозиционер Алексей Навальный заявил в интервью немецкому изданию Der Spiegel, что обязательно вернется в Россию
«Моя рaботa сейчaс — остaвaться пaрнем, который не боится. И я не боюсь!», — подчеркнул Навальный. Оппозиционер также рассказал о своих версиях отравления.
Как ранее сообщило французское издание Le Monde, Путин в разговоре с французским президентом Эммануэлем Макроном высказал предположение, что Навальный мог отравиться сам. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что французская газета не была точна в формулировках.
«Газета совсем не точна в переданных формулировках. Да и справедливости ради, вряд ли она могла быть точна, иначе это бы означало, что наши французские партнеры сознательно поделились со СМИ записью беседы двух президентов», - сказал Песков, добавив, что это не соответствует дипломатической практике.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и вовсе заявил, что за ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным стоят спецслужбы иностранных государств.
Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в эфире НСН предположил, как мог быть отравлен Навальный, и предложил искать женский след в деле.
«Во-первых, с Навальным была девушка из Лондона, Мария Певчих, которая, как выяснилось, была биотехнологом, а значит, умеет работать с особо опасными веществами. Тут единственная версия, что это была целая спецоперация, а отравляющее вещество находилось в капсуле. Ее добавили в воду, и когда в желудке микрокапсула растворилась, вещество начало действовать. А сделать это могли только люди из окружения Навального. У Певчих есть опыт ухода от наблюдения, а значит, мы имеем дело с агентом 00Х в юбке. Она не полетела с Навальным в самолете, так что….», - описал предполагаемый сценарий собеседник НСН.
С такой версией вряд ли готов согласиться глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский. В эфире НСН политолог заявил, что нежелание России проводить серьезное расследование ситуации с Навальным воспринимается Западом как «увертки».
Экс-депутат Госдумы, оппозиционер Дмитрий Гудков в беседе с НСН и вовсе советовал Навальному нанять охрану после возвращения в Россию.
«Ему стоит нанять какую-то профессиональную охрану, которая умеет выявлять наружное наблюдение, которая будет беспокоиться о его рационе питания и прочем», - убежден собеседник НСН.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. В аэропорту он выпил чай, которым, как ранее считали соратники политика, его могли отравить. Оппозиционера доставили в реанимацию в Омске. Немецкая лаборатория, куда перевезли политика, нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что в организме Навального на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ».
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