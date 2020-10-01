«Я не боюсь!» Навальный обвиняет и обещает вернуться

Оппозиционер Алексей Навальный заявил в интервью немецкому изданию Der Spiegel, что обязательно вернется в Россию

«Моя рaботa сейчaс — остaвaться пaрнем, который не боится. И я не боюсь!», — подчеркнул Навальный. Оппозиционер также рассказал о своих версиях отравления.

Как ранее сообщило французское издание Le Monde, Путин в разговоре с французским президентом Эммануэлем Макроном высказал предположение, что Навальный мог отравиться сам. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что французская газета не была точна в формулировках.

«Газета совсем не точна в переданных формулировках. Да и справедливости ради, вряд ли она могла быть точна, иначе это бы означало, что наши французские партнеры сознательно поделились со СМИ записью беседы двух президентов», - сказал Песков, добавив, что это не соответствует дипломатической практике.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и вовсе заявил, что за ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным стоят спецслужбы иностранных государств.

Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в эфире НСН предположил, как мог быть отравлен Навальный, и предложил искать женский след в деле.

«Во-первых, с Навальным была девушка из Лондона, Мария Певчих, которая, как выяснилось, была биотехнологом, а значит, умеет работать с особо опасными веществами. Тут единственная версия, что это была целая спецоперация, а отравляющее вещество находилось в капсуле. Ее добавили в воду, и когда в желудке микрокапсула растворилась, вещество начало действовать. А сделать это могли только люди из окружения Навального. У Певчих есть опыт ухода от наблюдения, а значит, мы имеем дело с агентом 00Х в юбке. Она не полетела с Навальным в самолете, так что….», - описал предполагаемый сценарий собеседник НСН.

С такой версией вряд ли готов согласиться глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский. В эфире НСН политолог заявил, что нежелание России проводить серьезное расследование ситуации с Навальным воспринимается Западом как «увертки».