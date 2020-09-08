Захарова о деле Навального: Берлин обслуживает «грязную политическую возню»

Москва в ответ на заявления Берлина о причастности РФ к инциденту с Алексеем Навальным призывает власти ФРГ предоставить соответствующие «свидетельства», а также результаты лабораторных исследований, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню», - написала она в Facebook, добавив, что посла Германии ждут с подробностями в российском МИД.

Ранее специалисты Бундесвера заявили, что российский оппозиционер был отравлен веществом класса «Новичок». Берлин потребовал реакции Москвы, а Москва, в свою очередь, попросила ответить на запрос российской Генпрокуратуры по «делу Навального».

Захарова напомнила, что «доказавший» присутствие боевого отравляющего вещества в организме Навального Институт фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии отказался разглашать какую бы то ни было информацию по этому поводу, ссылаясь на секретность. При этом очевидно, что немецкие специалисты обмениваются информацией с врачами и коллегами из Великобритании и Болгарии.

