Омская, Московская и Тюменская области стали лидерами по гаражной амнистии
Омская, Московская и Тюменская области стали лидерами по гаражной амнистии — здесь больше всего и зарегистрированных гаражей (12,1 тысячи, 7,3 тысячи и 6,2 тысячи соответственно), и количество оформленных земельных участков под ними (11,9 тысячи, 15,6 тысячи, 14,7 тысячи). Об этом заявил зампред правительства Марат Хуснуллин, соответствующее сообщение опубликовано на портале правительства.
Всего в рамках гаражной амнистии Росреестром с сентября 2021 года зарегистрировано свыше 469 тысяч объектов — 302 тысячи земельных участков и 167 тысяч гаражей.
Кроме того, сообщил кабмин, в топ-5 по количеству оформленных гаражей вошли Республика Татарстан и Приморский край.
В 2024 году было оформлено свыше 150 тысяч объектов (99 тысяч земельных участков и 51,6 тысячи гаражей), что на 15% больше, чем в прошлом году за аналогичный период (86,1 тысячи земельных участков и 38,375 тысячи гаражей). Кроме того, в отношении 23,8 тысячи объектов в Едином государственном реестре недвижимости внесены изменения в сведения о виде объекта недвижимости. Это позволит собственникам гаражей оформить землю под строениями.
Благодаря гаражной амнистии удалось законодательно урегулировать деятельность кооперативов и гаражный рынок, а также упростить оформление на данные объекты прав собственности.
Ранее Госдума приняла законопроект, распространяющий на ряд построек «дачную амнистию». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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