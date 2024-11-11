Омская, Московская и Тюменская области стали лидерами по гаражной амнистии

Всего в рамках гаражной амнистии Росреестром с сентября 2021 года зарегистрировано свыше 469 тысяч объектов — 302 тысячи земельных участков и 167 тысяч гаражей.

Кроме того, сообщил кабмин, в топ-5 по количеству оформленных гаражей вошли Республика Татарстан и Приморский край.

В 2024 году было оформлено свыше 150 тысяч объектов (99 тысяч земельных участков и 51,6 тысячи гаражей), что на 15% больше, чем в прошлом году за аналогичный период (86,1 тысячи земельных участков и 38,375 тысячи гаражей). Кроме того, в отношении 23,8 тысячи объектов в Едином государственном реестре недвижимости внесены изменения в сведения о виде объекта недвижимости. Это позволит собственникам гаражей оформить землю под строениями.

Благодаря гаражной амнистии удалось законодательно урегулировать деятельность кооперативов и гаражный рынок, а также упростить оформление на данные объекты прав собственности.

Ранее Госдума приняла законопроект, распространяющий на ряд построек «дачную амнистию». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

