«Омск и Ижевск»: Каким городам ждать последствий после солнечного затмения
Влияние затмений в некоторых случаях носит отложенных характер, последствия могут длиться до пяти лет, заявила НСН Василиса Володина.
Текущее наводнение в Орске является последствием солнечного затмения, которое произошло осенью 2023 года. Об этом в интервью НСН рассказала астролог и телеведущая Василиса Володина.
8 апреля жители Земли могут стать свидетелями первого в 2024 году затмения Солнца, которое пройдет в мощном зодиакальном знаке Овен и принесет перемены во все сферы жизни. Солнечное затмение ознаменует конец сложного периода ретроградного Меркурия и может стать предвестником Судного дня, пишут "Известия". При этом, по словам Володиной, влияние затмений не всегда сиюминутно.
«Затмение действует не только в момент, когда происходит. Оно может распространить влияние на много лет вперед, запуская глобальные процессы. Последствия могут длиться до пяти лет. Судный день человечество все время устраивает само себе. Но, например, наводнение в Орске было спровоцировано затмениями осени 2023 года. Трагедии, наводнения не происходят одним днем. Это случилось потому, что были допущены ошибки в землепользовании, в строительстве. Критическая точка для ситуации в Орске была в октябре 2023 года», - заявила она.
По словам собеседницы НСН, текущее солнечное затмение не окажет существенного влияния на Россию, поскольку его нельзя увидеть на территории нашей страны. Однако жители ряда городов могут ощутить на себе заметные последствия природного явления, предупредила астролог.
«Есть города России, для которых карта текущего затмения выглядит тревожно. Скорее всего, в Омске осенью 2024 года может быть цепь напряженных событий, связанных с общественной, культурной жизнью, коммунальным хозяйством. Например, осенний паводок. Также в неблагоприятной зоне Ижевск, Киров, Казань, Тольятти, Пермь, Уфа, Оренбург, и больше всего вопросов вызывает город Ижевск. Сразу оба затмения – солнечное и лунное, показывают, что ситуация там может быть непростой. Властям города нужно на ближайшие полгода – восемь месяцев озаботиться тем, что происходит. Эти города мы увидим в новостях. Но в целом текущее затмение скажется больше на США и Мексике. В России ближайшие затмения, которые будут видны невооруженным глазом и сильно повлияют на жизнь страны, придутся на 2027-2028 годы. Мы пока разбираемся с последствиями затмений конца 2021 года», - пояснила Володина.
Ранее сообщалось, что в 2024 году с 25 марта до 8 апреля наблюдается коридор затмений. В астрологии этот период связывают с изменением «энергетических потоков» Земли, напоминает «Радиоточка НСН».
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