«Омск и Ижевск»: Каким городам ждать последствий после солнечного затмения

8 апреля жители Земли могут стать свидетелями первого в 2024 году затмения Солнца, которое пройдет в мощном зодиакальном знаке Овен и принесет перемены во все сферы жизни. Солнечное затмение ознаменует конец сложного периода ретроградного Меркурия и может стать предвестником Судного дня, пишут "Известия". При этом, по словам Володиной, влияние затмений не всегда сиюминутно.

«Затмение действует не только в момент, когда происходит. Оно может распространить влияние на много лет вперед, запуская глобальные процессы. Последствия могут длиться до пяти лет. Судный день человечество все время устраивает само себе. Но, например, наводнение в Орске было спровоцировано затмениями осени 2023 года. Трагедии, наводнения не происходят одним днем. Это случилось потому, что были допущены ошибки в землепользовании, в строительстве. Критическая точка для ситуации в Орске была в октябре 2023 года», - заявила она.

По словам собеседницы НСН, текущее солнечное затмение не окажет существенного влияния на Россию, поскольку его нельзя увидеть на территории нашей страны. Однако жители ряда городов могут ощутить на себе заметные последствия природного явления, предупредила астролог.