ОМОН начал задерживать мужчин в Минске на женской акции
Бойцы белорусского ОМОНа на площади Независимости в Минске взяли в кольцо женщин, которые вечером вышли на акцию «цепь солидарности». Некоторые из участниц держат цветы. Они либо поднимали руки и пели, а временами стояли молча.
Милиция безрезультатно просила разойтись собравшихся, позднее на место прибыли грузовики с подразделениями ОМОНа. После этого силовики начали задерживать мужчин, которые решили присоединиться к акции, женщин пока не трогают, передает ТАСС.
Силу к задержанным ОМОН на это раз не применяет. Их просто препровождают в автозаки. Журналистов, которые освещают события, также не трогают, но силовики оттеснили их к краю открытого пространства.
Площадь Независимости в белорусской столице уже традиционно стало местом акции несогласных с результатами недавних президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил действующий президент Александр Лукашенко.
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