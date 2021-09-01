Омичи отсудили у больниц более 400 тысяч рублей за смерть родственника от коронавируса

Жители Омска добились компенсации морального вреда и расходов на похороны пациента, умершего от коронавируса, сообщает Znak.com. Ленинский район суд Омска велел взыскать компенсацию с больниц, так как «ответчики допустили некачественное оказание медицинской помощи».

Иск был удовлетворен частично. Помимо морального вреда ответчик должен возместить расходы на похороны и погребение. Всего родственникам пациента, умершего от коронавируса, выплатят более 400 тысяч рублей.

