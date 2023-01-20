Омбудсмен заявила об успешной работе с пожилыми женщинами в Москве

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева в пресс-центре НСН назвала социальные центры для пожилых людей настоящим достижением города.

«В Москве есть большие достижения по работе с женщинами пожилого возраста. У нас сегодня работает программа «Московское долголетие» - женщины участвуют в танцах, готовке, много современных социальных центров, там как раз в основном женщины. Зачастую женщина в пожилом возрасте остается одна, такие центры – это наше достижение, это нужно развивать во всех субъектах», - рассказала она.

Правительство не учло в Национальной стратегии действий в интересах женщин ряд важных вопросов и исключило из формулировок «насилие», заявила почетный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в пресс-центре НСН.

