Омбудсмен Татарстана выразила соболезнования семьям погибших детей в школе Казани

Нападение на гимназию №175 в Казани произошло сегодня утром. Стрельбу устроил выпускник этого учебного заведения 19-летний Ильназ Галявиев. По данным СМИ, он был вооружен ружьем Hatsan Escort, разрешение на которое получил 28 апреля 2021 года. Незадолго до нападения Гаявиев завел Telegram-канал, в котором сообщил о своих планах. На допросе после задержания он заявил, что осознал себя богом, «ненавидит всех, а бомбы научился делать в интернете».

В результате стрельбы погибли семь детей и одна учительница. Около 20 человек с травмами различной степени тяжести попали в больницу.

Выпускница гимназии № 175 Казани Наталья (имя героини по просьбе изменено), учившаяся со стрелком в параллельном классе, рассказала в беседе с Ura.ru, что Ильназ Галявиев был тихим и замкнутым, и мог затаить злобу на свою учительницу.



