Омбудсмен Татарстана выразила соболезнования семьям погибших детей в школе Казани
Уполномоченный по правам ребенка в республике Татарстан Ирина Волынец выразила соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в гимназии детей.
«Ситуация, произошедшая в школе Казани, — это страшная трагедия, в которую не хочется верить. Выражаю глубокие соболезнования родителям и близким погибших. Детям, оказавшимся в больнице, желаю скорейшего выздоровления. В настоящее время правоохранительными органами проводятся оперативно-следственные мероприятия», — сообщила она НСН.
Нападение на гимназию №175 в Казани произошло сегодня утром. Стрельбу устроил выпускник этого учебного заведения 19-летний Ильназ Галявиев. По данным СМИ, он был вооружен ружьем Hatsan Escort, разрешение на которое получил 28 апреля 2021 года. Незадолго до нападения Гаявиев завел Telegram-канал, в котором сообщил о своих планах. На допросе после задержания он заявил, что осознал себя богом, «ненавидит всех, а бомбы научился делать в интернете».
В результате стрельбы погибли семь детей и одна учительница. Около 20 человек с травмами различной степени тяжести попали в больницу.
Выпускница гимназии № 175 Казани Наталья (имя героини по просьбе изменено), учившаяся со стрелком в параллельном классе, рассказала в беседе с Ura.ru, что Ильназ Галявиев был тихим и замкнутым, и мог затаить злобу на свою учительницу.
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