Омбудсмен призвала возбудить уголовное дело по факту произошедшего с Навальным

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала возбудить уголовное дело по факту произошедшего с Алексеем Навальным. Омбудсмен считает, что это помогло бы установить, что на самом деле случилось с оппозиционным политиком, передает РИА Новости.

Москалькова отметила, что все заинтересованы в том, чтобы установить истину по этой ситуации, пишет «Свободная пресса».