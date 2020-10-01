Омбудсмен призвала возбудить уголовное дело по факту произошедшего с Навальным
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала возбудить уголовное дело по факту произошедшего с Алексеем Навальным. Омбудсмен считает, что это помогло бы установить, что на самом деле случилось с оппозиционным политиком, передает РИА Новости.
Москалькова отметила, что все заинтересованы в том, чтобы установить истину по этой ситуации, пишет «Свободная пресса».
Ранее сегодня Алексей Навальный сообщил, что подаст в суд на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова из-за его слов о сотрудничестве блогера с ЦРУ.
Член комитета Госдумы РФ по международным делам Антон Морозов в беседе с телеканалом «360» сообщил, что Навальный мог стать объектом интересов западных спецслужб. По мнению парламентария, возможно, используют его втемную, не объясняя истинных целей.
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