Омбудсмен предложила отпустить Голунова под подписку о невыезде
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что журналиста Ивана Голунова было бы целесообразно перевести на подписку о невыезде, передает РБК.
Интервью изданию «Медуза» она дала по итогам встречи с Владимиром Путиным 10 июня.
Москалькова добавила, что на встрече с президентом высказалась за расследование фактов применения силы к задержанному Ивану Голунову.
6 июня около 14 часов 30 минут Иван Голунов был задержан в центре Москвы по подозрению в хранении и попытке сбыта наркотиков, а в его квартире на Вешняковской улице был проведён обыск. Вечером 8 июня судья Михаил Максимов назначил домашний арест до 7 августа. Впервые в истории печатные версии РБК, «Коммерсант» и «Ведомости» от 10 июня вышли с совместным заявлением и одинаковой надписью на первой полосе — «Я/Мы Иван Голунов».
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