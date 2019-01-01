Омбудсмен предложила отпустить Голунова под подписку о невыезде

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что журналиста Ивана Голунова было бы целесообразно перевести на подписку о невыезде, передает РБК.



Интервью изданию «Медуза» она дала по итогам встречи с Владимиром Путиным 10 июня.

Москалькова добавила, что на встрече с президентом высказалась за расследование фактов применения силы к задержанному Ивану Голунову.