Омбудсмен предложила не торопиться с переходом на четыре рабочих дня
Перед тем, как вводить четырехдневную рабочую неделю, необходимо провести мониторинговые исследования. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Так она ответила на вопрос о том, не приведет ли сокращение одного рабочего дня к более интенсивному труду, сообщает РИА Новости.
По данным опроса сервиса по поиску работы SuperJob, переход на четырехдневную рабочую неделю поддерживает каждый второй житель России, сообщает RT.
Эту идею вскоре планируется обсудить в Госдуме, отмечает Ura.ru.
Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова в эфире НСН рассказала, где уже применялось сокращение рабочей недели и к чему это привело.
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