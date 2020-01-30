Омбудсмен: Оставленных отцом в Шереметьево детей передадут бабушке

Кузнецова рассказала, что мать не сказала новому супругу, что у неё есть родные дети – она называла их приёмными.

В четверг, 30 января, обоих мальчиков пометили в реабилитационный центр, сообщает сайт KP.Ru. Кузнецова отметила, что с ребятами говорили о семье и что они скучают по дому.

Как отмечает «Свободная пресса», детей изначально планировали отправить из Москвы в Хабаровск. Из этого города они прилетели с отцом, жителем Комсомольска-на-Амуре.

Отец мальчиков, 41-летний Виктор Гаврилов, из Москвы отправился в Ростов-на-Дону. На него завели уголовное дело об оставлении в опасности. Через несколько дней мужчина сам пришёл к следователям в Батайске. По последним данным, сейчас он отпущен под подписку о невыезде.

