Омбудсмен: Оставленных отцом в Шереметьево детей передадут бабушке
Двух детей 2011 и 2014 года рождения, которых родной отец бросил с вещами и документами в столичном аэропорту «Шереметьево», отправят к их бабушке. Об этом уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила на встрече с зампредом правительства Хабаровского края Максимом Пешиным, передает ТАСС.
Кузнецова рассказала, что мать не сказала новому супругу, что у неё есть родные дети – она называла их приёмными.
В четверг, 30 января, обоих мальчиков пометили в реабилитационный центр, сообщает сайт KP.Ru. Кузнецова отметила, что с ребятами говорили о семье и что они скучают по дому.
Как отмечает «Свободная пресса», детей изначально планировали отправить из Москвы в Хабаровск. Из этого города они прилетели с отцом, жителем Комсомольска-на-Амуре.
Отец мальчиков, 41-летний Виктор Гаврилов, из Москвы отправился в Ростов-на-Дону. На него завели уголовное дело об оставлении в опасности. Через несколько дней мужчина сам пришёл к следователям в Батайске. По последним данным, сейчас он отпущен под подписку о невыезде.
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