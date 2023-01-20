Омбудсмен Москвы: Женщины не знают своих прав
Татьяна Потяева заявила, что во всех регионах страны необходимо уделять внимание вопросам правового просвещения населения.
Женщины часто не знают, к кому обращаться, если возникает какая-то проблема, заявила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева в пресс-центре НСН.
«Женщины часто не знают своих прав, при условии, что они сталкиваются с трудностями в жизни, они не знают, куда бежать, к кому обращаться. Потому сегодня уполномоченный по правам человека в любом субъекте берет на свое вооружение правовое просвещение населения, мы провели целый рад марафонов для разных категорий населения», - отметила она.
Ранее правительство России утвердило Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023-2030 гг. Ее ключевыми целями являются соблюдение принципа равноправия мужчин и женщин в различных сферах жизни, повышение экономической независимости и политической активности жительниц нашей страны, а также профилактика женского неблагополучия.
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