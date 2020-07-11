Депутат Бускин рассказал о развитии системы велопроката в Москве

Москвичи с помощью платформы «Активный гражданин» поддержали устройство дополнительных велопарковок в спальных районах городах. Теперь велопрокат стал доступен и там. О его развитии в столице рассказал член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Игорь Бускин Агентству городских новостей «Москва».

«Велопрокат продолжает развивать свою сеть в этом году - велосипед стало можно взять в аренду и во многих спальных районах, где раньше эта возможность была недоступна. Сейчас работает 570 станций, до конца года планируется, что их станет не менее 629. Где именно разместить новые станции, решают сами пользователи, в том числе при помощи городской платформы для голосования «Активный гражданин», на которой недавно более 100 тыс. пользователей проголосовали за устройство дополнительных точек проката и велопарковок» - сказал Бускин.

По словам парламентария, количество велосипедов в системе проката с 2013 года увеличилось в 11 раз, а поездок - в 64 раза.