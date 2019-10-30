Оливер Стоун рассказал свои впечатления о Путине после общения с ним
Американский режиссер Оливер Стоун, который снял документальный фильм о российском президенте Владимире Путине, рассказал свои впечатления о нем после многочасового общения. Свое мнение Стоун высказал в ходе форума Future Investment Initiative в Саудовской Аравии., пишет РИА Новости.
Так, он определил Путина как скромного и застенчивого человека. Кроме того, Стоун отметил его рассудительность, внимание, к тому, что он говорит и способность четко разделять хорошие и плохие стороны.
"Мне нравится то, как он адаптируется к ситуациям, всегда находит выход... Вместо того чтобы занимать жесткую позицию, он ведет себя дипломатично и учитывает интересы другого человека", - приводит его слова агентство.
По словам Стоуна, он провел с Путиным около 20-30 часов в течение двух лет работы над фильмом.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Пассажир упал между вагонами на станции метро «Маяковская» в Москве
- СК: Участник московских протестов признал вину в атаке на полицейского
- Появились новые подробности бойни в воинской части в Забайкалье
- Фатальные обстоятельства. Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье
- Минфин хочет активировать налог для самозанятых ещё в 19 регионах