Оливер Стоун рассказал свои впечатления о Путине после общения с ним

Так, он определил Путина как скромного и застенчивого человека. Кроме того, Стоун отметил его рассудительность, внимание, к тому, что он говорит и способность четко разделять хорошие и плохие стороны.

"Мне нравится то, как он адаптируется к ситуациям, всегда находит выход... Вместо того чтобы занимать жесткую позицию, он ведет себя дипломатично и учитывает интересы другого человека", - приводит его слова агентство.

По словам Стоуна, он провел с Путиным около 20-30 часов в течение двух лет работы над фильмом.



