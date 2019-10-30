Оливер Стоун рассказал свои впечатления о Путине после общения с ним

30 октября 201920:59

Американский режиссер Оливер Стоун, который снял документальный фильм о российском президенте Владимире Путине, рассказал свои впечатления о нем после многочасового общения. Свое мнение Стоун высказал в ходе форума Future Investment Initiative в Саудовской Аравии., пишет РИА Новости.

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Так, он определил Путина как скромного и застенчивого человека. Кроме того, Стоун отметил его рассудительность, внимание, к тому, что он говорит и способность четко разделять хорошие и плохие стороны.

"Мне нравится то, как он адаптируется к ситуациям, всегда находит выход... Вместо того чтобы занимать жесткую позицию, он ведет себя дипломатично и учитывает интересы другого человека", - приводит его слова агентство.

По словам Стоуна, он провел с Путиным около 20-30 часов в течение двух лет работы над фильмом.


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