Авторские новости

Шнейдеров: С Оливером Стоуном дважды не работают. А Путин смог!

10 июля20:00

Кинокритик Давид Шнейдеров специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей киносферы.

1

Путин дал новое интервью режиссеру Оливеру Стоуну

Президент России Владимир Путин дал интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его нового фильма о событиях последних лет на Украине, который выйдет в России под названием «В борьбе за Украину». 

Давид Шнейдеров: «Очень интересно. Оливер Стоун – странный, очень сложный парень. Блестящий режиссер с очень непростым характером. Мне говорили, что со Стоуном могут работать только один раз – больше никто не выдерживает»,- подчеркнул Давид Шнейдеров в эфире НСН

2

Джим Керри заменил Николсона в «Сиянии»

В сети появился отрывок из фильма ужасов Стэнли Кубрика «Сияние», в котором исполнителя главной роли Джека Николсона заменили на актера Джима Керри.

Давид Шнейдеров: «Знаете, недавно видел постер (фейковый), на котором в роли Михаила Сергеевича Горбачева Морган Фриман. Вообще, могли бы и на женщину заменить, например на Холли Берри, или на кого-нибудь еще. Забавно», - резюмировал он, общаясь с НСН

3

Джордж Мартин рассказал о приквеле «Игры престолов»

Американский писатель Джордж Мартин, написавший серию романов «Песнь льда и пламени», которая стала основой «Игры престолов», поделился подробностями о приквеле сериала. По словам писателя, Ланнистеры не станут действующими лицами сериала, так как «их тогда не было». Драконы тоже не появятся, в отличие от лютоволков, белых ходоков и мамонтов.

Давид Шнейдеров: «Вот с Ланнистерами непонятно. А как же фраза «Ланнистеры всегда платят долги?». Кто же там вообще останется, в конце концов? Жду приквела с нетерпением! Скорей бы! «Игра престолов» возвращается назад!», - заявил он НСН.  

4

Скончался актер Рип Торн

Лауреат премии «Эмми», актер Рип Торн, скончался в США в возрасте 88 лет. Торн получил «Эмми» за роль в сериале «Шоу Ларри Сандерса». На эту премию он был номинирован 10 раз, а награду получил в 1996 году. Кроме того, он снялся во множестве художественных фильмов. Наибольшую известность ему принесла работа в картинах «Люди в чёрном» и «Люди в чёрном 2».

Давид Шнейдеров: «Ну что же, возраст почтенный, возраст смертный. Конечно, жаль. Но, я думаю, что мы будем помнить этого замечательного олдскульного артиста», - сказал он НСН

5

Третий сезон «Очень странных дел» установил внутренний рекорд

Третий сезон фантастического триллера «Очень странные дела» установил внутренний рекорд. Аудитория шоу за первые дни превысила 40 с половиной миллионов аккаунтов — больше, чем любой фильм или сериал, выходивший на платформе Netflix. 

Давид Шнейдеров: «Ну что же, «Игра престолов» и «Чернобыль» должны задрожать. Но, вообще, интерестно. Честно скажу, я этот сериал не смотрел, но после такого рекорда обязательно посмотрю», - пообещал в разговоре с НСН Давид Шнейдеров.  

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Давид ШнейдеровАвторские Новости

авторские новости