Шнейдеров: С Оливером Стоуном дважды не работают. А Путин смог!
Кинокритик Давид Шнейдеров специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей киносферы.
Путин дал новое интервью режиссеру Оливеру Стоуну
Президент России Владимир Путин дал интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его нового фильма о событиях последних лет на Украине, который выйдет в России под названием «В борьбе за Украину».
Давид Шнейдеров: «Очень интересно. Оливер Стоун – странный, очень сложный парень. Блестящий режиссер с очень непростым характером. Мне говорили, что со Стоуном могут работать только один раз – больше никто не выдерживает»,- подчеркнул Давид Шнейдеров в эфире НСН.
Джим Керри заменил Николсона в «Сиянии»
В сети появился отрывок из фильма ужасов Стэнли Кубрика «Сияние», в котором исполнителя главной роли Джека Николсона заменили на актера Джима Керри.
Давид Шнейдеров: «Знаете, недавно видел постер (фейковый), на котором в роли Михаила Сергеевича Горбачева Морган Фриман. Вообще, могли бы и на женщину заменить, например на Холли Берри, или на кого-нибудь еще. Забавно», - резюмировал он, общаясь с НСН.
Джордж Мартин рассказал о приквеле «Игры престолов»
Американский писатель Джордж Мартин, написавший серию романов «Песнь льда и пламени», которая стала основой «Игры престолов», поделился подробностями о приквеле сериала. По словам писателя, Ланнистеры не станут действующими лицами сериала, так как «их тогда не было». Драконы тоже не появятся, в отличие от лютоволков, белых ходоков и мамонтов.
Давид Шнейдеров: «Вот с Ланнистерами непонятно. А как же фраза «Ланнистеры всегда платят долги?». Кто же там вообще останется, в конце концов? Жду приквела с нетерпением! Скорей бы! «Игра престолов» возвращается назад!», - заявил он НСН.
Скончался актер Рип Торн
Лауреат премии «Эмми», актер Рип Торн, скончался в США в возрасте 88 лет. Торн получил «Эмми» за роль в сериале «Шоу Ларри Сандерса». На эту премию он был номинирован 10 раз, а награду получил в 1996 году. Кроме того, он снялся во множестве художественных фильмов. Наибольшую известность ему принесла работа в картинах «Люди в чёрном» и «Люди в чёрном 2».
Давид Шнейдеров: «Ну что же, возраст почтенный, возраст смертный. Конечно, жаль. Но, я думаю, что мы будем помнить этого замечательного олдскульного артиста», - сказал он НСН.
Третий сезон «Очень странных дел» установил внутренний рекорд
Третий сезон фантастического триллера «Очень странные дела» установил внутренний рекорд. Аудитория шоу за первые дни превысила 40 с половиной миллионов аккаунтов — больше, чем любой фильм или сериал, выходивший на платформе Netflix.
Давид Шнейдеров: «Ну что же, «Игра престолов» и «Чернобыль» должны задрожать. Но, вообще, интерестно. Честно скажу, я этот сериал не смотрел, но после такого рекорда обязательно посмотрю», - пообещал в разговоре с НСН Давид Шнейдеров.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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