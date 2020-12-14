Оливер Стоун привился от COVID-19 российской вакциной

Американский режиссер Оливер Стоун заявил о вакцинации от COVID-19 российской вакциной. Об этом сообщает ТАСС.

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В интервью Первому каналу Стоун также заявил, что слышал множество позитивных отзывов об этом препарате. Он подчеркнул, что "полон надежд" и уверен, что вакцинация пойдет на пользу.

Стоун также удивился из-за того, что Запад игнорирует вакцину из РФ. Он назвал это "безумием" и добавил, Китай, Россия и Америка могут стать "прекрасными партнерами", однако это "не все понимают".

Оливер Стоун получил три премии "Оскар". Он снял множество фильмов, посвященных России, Украине и постсоветсткому пространству в целом. В 2016 году прошла премьера его работы, посвященной президенту РФ Владимиру Путину.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:ВакцинаОливер СтоунКоронавирус
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