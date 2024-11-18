«Оливье» к Новому году подорожает до 25%

Долгова отметила, что в России с начала 2024 года сильно подорожали овощи, что привело к росту стоимости «Оливье».

По словам эксперта, сильнее всего из составляющих праздничного салата подорожал картофель. По данным Росстата цены на картофель за год выросли на 64,14%. Цена на репчатый лук выросли на 25,47%, морковь подорожала на 7,6%. Еще один из ингредиентов «Оливье», вареная колбаса, за год прибавила в цене 5%. Майонез подорожал на 3,9%.

В свою очередь яица подешевели на 17,5%.

Ранее «Известия» сообщили, что сейчас у россиян особой популярностью пользуются крем-супы из сезонной тыквы.

