«Оливье» к Новому году подорожает до 25%
Традиционный салат «Оливье» к Новому году подорожает на 10-25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова в беседе с сайтом АиФ.
Долгова отметила, что в России с начала 2024 года сильно подорожали овощи, что привело к росту стоимости «Оливье».
По словам эксперта, сильнее всего из составляющих праздничного салата подорожал картофель. По данным Росстата цены на картофель за год выросли на 64,14%. Цена на репчатый лук выросли на 25,47%, морковь подорожала на 7,6%. Еще один из ингредиентов «Оливье», вареная колбаса, за год прибавила в цене 5%. Майонез подорожал на 3,9%.
В свою очередь яица подешевели на 17,5%.
Ранее «Известия» сообщили, что сейчас у россиян особой популярностью пользуются крем-супы из сезонной тыквы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru