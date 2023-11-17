Олимпийская чемпионка Загитова представила собственную коллекцию одежды
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова представила собственную коллекцию одежды, пишет Sport24.
Накануне, 16 ноября, состоялась презентация творчества Загитовой в ТЦ Авиапарк. Фигуристка не отказывала пришедшим поклонникам в автографах, а также рассказала, что давно вынашивала идею выпустить свою коллекцию, но все хотела сделать по максимуму.
Загитова стала олимпийской чемпионкой на Играх 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея), опередив Евгению Медведеву.
Ранее серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в командных соревнованиях и Олимпиады 2022 года в Пекине в парном катании, фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, заявили о завершении карьеры. Об этом спортсмены заявили на Первом канале в эфире подкаста «Произвольная программа».
До этого российская фигуристка, чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер мирового первенства 2021 года Елизавета Туктамышева также решила приостановить карьеру. Сообщается, что спортсменка пропустит сезон-2023/2024, сосредоточившись на участии в ледовых шоу. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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