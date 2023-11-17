Олимпийская чемпионка Загитова представила собственную коллекцию одежды

Загитова стала олимпийской чемпионкой на Играх 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея), опередив Евгению Медведеву.

Ранее серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в командных соревнованиях и Олимпиады 2022 года в Пекине в парном катании, фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, заявили о завершении карьеры. Об этом спортсмены заявили на Первом канале в эфире подкаста «Произвольная программа».

До этого российская фигуристка, чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер мирового первенства 2021 года Елизавета Туктамышева также решила приостановить карьеру. Сообщается, что спортсменка пропустит сезон-2023/2024, сосредоточившись на участии в ледовых шоу. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

