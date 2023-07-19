Журова призвала Исинбаеву публично прояснить свою гражданскую позицию
Депутат Госдумы Светлана Журова в интервью изданию «Подъём» назвала «раскрученной» историю вокруг Елены Исинбаевой.
По её словам, она пытается понять, что действительно сказала легкоатлетка, а что «не сказала и уже СМИ раскрутили».
«Пока она про всё публично не скажет, это всё раскрученная какая-то история... И я хотела бы, чтобы она всё объяснила, свою позицию», - подчеркнула Журова.
Также она добавила, что считает преждевременным решение главы Дагестана Сергея Меликова переименовать стадион имени Исинбаевой в Махачкале.
Ранее Исинбаева заявила, что никогда не состояла в Вооруженных силах РФ, а её звание майора является «номинальным». Также она добавила, что является «человеком мира, всегда им была и останется», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru