Журова призвала Исинбаеву публично прояснить свою гражданскую позицию


Депутат Госдумы Светлана Журова в интервью изданию «Подъём» назвала «раскрученной» историю вокруг Елены Исинбаевой.

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По её словам, она пытается понять, что действительно сказала легкоатлетка, а что «не сказала и уже СМИ раскрутили».

«Пока она про всё публично не скажет, это всё раскрученная какая-то история... И я хотела бы, чтобы она всё объяснила, свою позицию», - подчеркнула Журова.

Также она добавила, что считает преждевременным решение главы Дагестана Сергея Меликова переименовать стадион имени Исинбаевой в Махачкале.

Ранее Исинбаева заявила, что никогда не состояла в Вооруженных силах РФ, а её звание майора является «номинальным». Также она добавила, что является «человеком мира, всегда им была и останется», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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