Новак: Нефтяные компании увеличили выпуск топлива

Вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) в настоящее время обеспечивают максимальное производство топлива. Как пишет RT, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

АЗС в четырех регионах выдали предупреждения из-за цен на топливо

«И сегодня на своих заправках объёмы присутствуют, и в том числе снимаются ограничения», - сказал он информационной службе «Вести».

По его словам, на заседании оперативного штаба также была достигнута договорённость, что нефтяники будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.

Ранее сеть АЗС «Газпром нефть» отменила ограничения на отпуск топлива в 13 регионах России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ДефицитАЗСТопливоАлександр Новак

Горячие новости

Все новости

партнеры