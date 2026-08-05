Новак: Нефтяные компании увеличили выпуск топлива
Вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) в настоящее время обеспечивают максимальное производство топлива. Как пишет RT, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
«И сегодня на своих заправках объёмы присутствуют, и в том числе снимаются ограничения», - сказал он информационной службе «Вести».
По его словам, на заседании оперативного штаба также была достигнута договорённость, что нефтяники будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.
Ранее сеть АЗС «Газпром нефть» отменила ограничения на отпуск топлива в 13 регионах России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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