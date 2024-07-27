Олигарх Березовский оставил в РФ долгов почти на 880 млн рублей

Отмечается, что непогашенная задолженность составляет 879 953 269 рублей 86 копеек. Столичные Головинский и Симоновский районные суды, а также Красногорский городской суд Подмосковья в 2011 и 2012 годах выдали в отношении Березовского три исполнительных листа, по каждому из них после смерти олигарха возбудили исполнительные производства, задолженности не были взысканы. При этом взыскать долги можно с наследников умершего, которые вступили в наследство.

Борис Березовский был фигурантом уголовных дел о хищении мошенническим путем более 200 млн рублей у ОАО «Аэрофлот», о хищении имущества ОАО «Автоваз» на сумму свыше 50 млрд неденоминированных рублей, о незаконном изъятии земельного участка «Оздоровительного комплекса Жуковка». Беглого олигарха в общей сложности заочно осудили на 13 лет заключения. Кроме того, Березовскому инкриминировали хищение более $13 млн у банка «СБС-агро».

