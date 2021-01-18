Ольга Бузова и Дава Манукян поженились

Блогер и рэпер Дава Манукян на премьере нового сезона «Танцев со звездами» в эфире телеканала «Россия 1» утвердительно ответил на вопрос одного из членов жюри Егора Дружинина о свадьбе с Ольга Бузовой. В подробности Дава вдаваться не стал.

Пара недавно вернулась с Мальдив, где проводила новогодние каникулы. Все это время в СМИ обсуждалось, что на островах Дава и Бузова сыграли свадьбу. Однако подтверждения этому не было.

И вот на днях Давид признался, что теперь их отношения с Ольгой Бузовой официально закреплены. На фоне подтверждения слухов о свадьбе артистов в СМИ появились предположения о скором пополнении в семье Бузовой и Манукяна.

«Экспресс Газета» со ссылкой на собственные источники пишет, что Ольга Бузова и Дава Манукян в ближайшее время займутся процессом усыновления ребенка из детского дома. Сами артисты пока никаких заявлений по поводу усыновления не делали.

