Олега Митволя этапировали из Красноярска в колонию Подмосковья

По его словам, защита экс-чиновника продлит процедуру обжалования приговора суда и будет пробовать заменить ему наказание на принудительные работы.

Железнодорожный районный суд Красноярска в сентябре прошлого года приговорил Митволя к 4,5 года лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по делу о хищении более 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске.

Ранее краевой суд оставил без изменения приговор осужденному за мошенничество Олегу Митволю, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

