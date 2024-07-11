Олега Митволя этапировали из Красноярска в колонию Подмосковья

Осужденного бывшего замруководителя Росприроднадзора Олега Митволя этапировали из Красноярска в колонию Подмосковья, сообщил его адвокат Михаил Шолохов, передает ТАСС.

Суд в Красноярске не смягчил приговор экс-замглавы Росприроднадзора Митволю

По его словам, защита экс-чиновника продлит процедуру обжалования приговора суда и будет пробовать заменить ему наказание на принудительные работы.

Железнодорожный районный суд Красноярска в сентябре прошлого года приговорил Митволя к 4,5 года лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по делу о хищении более 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске.

Ранее краевой суд оставил без изменения приговор осужденному за мошенничество Олегу Митволю, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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