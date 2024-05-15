Олег Тони покинул пост заместителя гендиректора РЖД
Проработавший в РЖД 20 лет Олег Тони покинул пост заместителя генерального директора компании. Об этом сообщает ТАСС.
В компании уточнили, что Тони был освобождён в том числе от обязанностей члена правления РЖД по решению совета директоров. Соответствующий приказ подписал гендиректор РЖД Олег Белозеров.
«Олег Тони освобожден от обязанностей... в связи с переходом на другую работу», - добавили в компании.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru