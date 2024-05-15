Олег Тони покинул пост заместителя гендиректора РЖД

В компании уточнили, что Тони был освобождён в том числе от обязанностей члена правления РЖД по решению совета директоров. Соответствующий приказ подписал гендиректор РЖД Олег Белозеров.

«Олег Тони освобожден от обязанностей... в связи с переходом на другую работу», - добавили в компании.

Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский обратился с просьбой об отставке к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Глава региона поддержал решение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

