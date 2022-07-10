Олег Тиньков заявил, что у него наступила полная ремиссия после пересадки костного мозга
Бизнесмен Олег Тиньков рассказал о положительных результатах молекулярного теста, который он получил через два года после трансплантации костного мозга. По словам предпринимателя, у него наступила полная ремиссия. Об этом Тиньков он сообщил в своем Instagram*.
Тиньков призвал больных лейкемией, лимфомой и миеломой, продолжать бороться за жизнь и свое здоровье.
«Излечиться можно, нужно терпеть, и это очень трудно… Я знаю, но верьте. При этом, не верьте, кто говорит, что это возьмет год, это минимум два, у меня вот три уже почти», — подчеркнул он.
Ранее, в марте 2020 года Тиньков раскрыл данные о том, что медики диагностировали у него острую форму лейкемии, а в декабре того же года, - что спустя 163 дня после операции у него фиксируют полную ремиссию на молекулярном уровне.
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