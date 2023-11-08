Октябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений

Октябрь 2023 года был самым теплым за всю историю наблюдений, сообщила европейская служба мониторинга Copernicus.

Так, месяц завершился со средней температурой 15,3 градуса, что на 0,4 градуса выше предыдущего рекорда, который был зафиксирован в 2019 году.

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Ранее температура воздуха в Москве в ночь с 6 на 7 ноября побила рекорд 1954 года, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Так, температура воздуха достигла отметки в плюс 9,2 градуса, в 1954 году рекорд был зафиксирован на уровне 6,3 градусов тепла. Также в Москве 2 ноября был побит температурный рекорд 1942 года (13,3 градуса тепла), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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