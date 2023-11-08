Октябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений
Октябрь 2023 года был самым теплым за всю историю наблюдений, сообщила европейская служба мониторинга Copernicus.
Так, месяц завершился со средней температурой 15,3 градуса, что на 0,4 градуса выше предыдущего рекорда, который был зафиксирован в 2019 году.
Ранее температура воздуха в Москве в ночь с 6 на 7 ноября побила рекорд 1954 года, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Так, температура воздуха достигла отметки в плюс 9,2 градуса, в 1954 году рекорд был зафиксирован на уровне 6,3 градусов тепла. Также в Москве 2 ноября был побит температурный рекорд 1942 года (13,3 градуса тепла), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Октябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений
- Крым готовится принять фестиваль вина и гастрономии «Ноябрьфест»
- В России предложили ввести единое пособие для беременных
- Лариса Долина назвала неожиданным успех песни «Погода в доме»
- Депутат Хамзаев предложил запретить реализацию алкоголя в кегах
- В России начали снижаться цены на «вторичку» впервые с декабря 2022 года
- Сгорел ангар, в котором снимали «Секретные материалы» и «Перл-Харбор»
- СМИ: После ухода с поста президента Трамп разбогател на 500 млн долларов
- Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Тихом океане
- СМИ: Роскомнадзор пытался закрыть журнал Николая Дроздова «В мире животных»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru