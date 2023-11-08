Октябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений

Ранее температура воздуха в Москве в ночь с 6 на 7 ноября побила рекорд 1954 года, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Так, температура воздуха достигла отметки в плюс 9,2 градуса, в 1954 году рекорд был зафиксирован на уровне 6,3 градусов тепла. Также в Москве 2 ноября был побит температурный рекорд 1942 года (13,3 градуса тепла), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

