Американский словарь Уэбстера назвал «газлайтинг» словом года

«Газлайтинг» означает психологическое манипулирование человеком, в результате которого он начинает сомневаться в правильности собственных мыслей, а также в восприятии реальности или своих воспоминаний.

Отмечается, что «газлайтинг» может использоваться как в личной жизни, так и в политике.

«В наш век дезинформации — фейковых новостей, теорий заговора, троллей в твиттере и дипфейков — «газлайтинг» превратился в термин нашего времени», — отметили в Merriam-Webster.

Ранее британский словарь Collins назвал словом года термин Permacrisis («пермакризис»). Он образован из слов permanent (перманентный) и crisis (кризис) и означает «продолжительный период нестабильности и небезопасности», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».