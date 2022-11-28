Американский словарь Уэбстера назвал «газлайтинг» словом года
Слово «газлайтинг» (gaslighting) стало словом года по версии американского словаря Уэбстера, сообщает пресс-служба издательства Merriam-Webster.
«Газлайтинг» означает психологическое манипулирование человеком, в результате которого он начинает сомневаться в правильности собственных мыслей, а также в восприятии реальности или своих воспоминаний.
Отмечается, что «газлайтинг» может использоваться как в личной жизни, так и в политике.
«В наш век дезинформации — фейковых новостей, теорий заговора, троллей в твиттере и дипфейков — «газлайтинг» превратился в термин нашего времени», — отметили в Merriam-Webster.
Ранее британский словарь Collins назвал словом года термин Permacrisis («пермакризис»). Он образован из слов permanent (перманентный) и crisis (кризис) и означает «продолжительный период нестабильности и небезопасности», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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