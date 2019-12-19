Малыш в Волгограде попал в больницу после избиения родителями

Шестилетнему мальчику из Волгограда врачи поставили 8 диагнозов после избиения родителями. Ребёнка изъяли из семьи и госпитализировали. Полиция обратила внимание на ситуацию после обращения представителей социальных служб.

Для беседы в отделение МВД вызвали 25-летнего отчима мальчика. Молодой мужчина рассказал страшные вещи. По его словам, он временами «давал пасынку ремня». Как-то ребёнок ударился головой в стену из-за того, что вырвался из рук истязателя. Другой раз отчим, по его словам, случайно попал малышу по ребрам — вот оттуда якобы и переломы. Мать била мальчика по рукам ремнём, когда тот пытался тянуться к пище.

В результате у мальчика определены: сотрясение мозга, ушибы головы, туловища, рук и ног. Кроме того, медики зафиксировали ссадины, язвы головы и тела, сросшиеся переломы ключицы и рёбер, сообщает Телеканал «360». При этом мать с отчимом держали мальчика впроголодь — давали перекусить только один раз в сутки.

О произошедшем поставлена в известность уполномоченная по правам ребёнка Волгоградской области. В полиции пока не уточняют, какие последствия в првовом плане могу наступить для семейной пары. Решение примут по результатам проверки.

