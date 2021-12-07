Около ста прибывших из ЮАР человек находятся в обсерваторе в РФ

Около ста человек, прибывших из Южно-Африканской республики (ЮАР), размещены в обсерваторе в связи с подозрением на коронавирус. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

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По словам главы ведомства, 24 человека из обсерватора госпитализированы. Попова рассказала, что основанием для госпитализации является любое недомогание, повышенная температура.

Глава Роспотребнадзора отметила, что среди ста человек, помещенных в обсерваторскими, были люди с отрицательным ПЦР-тестом, однако с выраженными симптомами заболевания. Ранее Роспотребнадзора сократил действие отрицательного ПЦР-теста с 72 до 48 часов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЮАРКоронавирус
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