Около ста прибывших из ЮАР человек находятся в обсерваторе в РФ
Около ста человек, прибывших из Южно-Африканской республики (ЮАР), размещены в обсерваторе в связи с подозрением на коронавирус. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
По словам главы ведомства, 24 человека из обсерватора госпитализированы. Попова рассказала, что основанием для госпитализации является любое недомогание, повышенная температура.
Глава Роспотребнадзора отметила, что среди ста человек, помещенных в обсерваторскими, были люди с отрицательным ПЦР-тестом, однако с выраженными симптомами заболевания. Ранее Роспотребнадзора сократил действие отрицательного ПЦР-теста с 72 до 48 часов.
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