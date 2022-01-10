Около полутора тысяч россиян вывезли из Казахстана военными самолетами

Более 1 тысячи 460 российских граждан были вывезены из Казахстана самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Об этом рассказали в минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что 9 января 2022 года из соседней республики в Москву прибыла 1 тысяча 422 гражданина нашей страны. Еще 14 россиян были доставлены в Екатеринбург. До этого в Россию прилетели 25 российских туристов.

По сообщениям минобороны, россияне, прибывшие из Казахстана, отправились в Алма-Ату на новогодние праздники в туристических и спортивных целях, а также навестить родственников. После обострения ситуации в стране и приостановки деятельности международного аэропорта «Алматы» российские туристы находились в городских гостиницах, где и обратились к руководителям российского контингента миротворческих сил с просьбой о помощи в отправке их на родину.