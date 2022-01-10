Около полутора тысяч россиян вывезли из Казахстана военными самолетами

Более 1 тысячи 460 российских граждан были вывезены из Казахстана самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Об этом рассказали в минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что 9 января 2022 года из соседней республики в Москву прибыла 1 тысяча 422 гражданина нашей страны. Еще 14 россиян были доставлены в Екатеринбург. До этого в Россию прилетели 25 российских туристов.

По сообщениям минобороны, россияне, прибывшие из Казахстана, отправились в Алма-Ату на новогодние праздники в туристических и спортивных целях, а также навестить родственников. После обострения ситуации в стране и приостановки деятельности международного аэропорта «Алматы» российские туристы находились в городских гостиницах, где и обратились к руководителям российского контингента миротворческих сил с просьбой о помощи в отправке их на родину.

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Массовые беспорядки в Казахстане начались в первые дни 2022 года из-за резкого увеличения стоимости сжиженного газа в два раза. Протесты стартовали на западе страны, но позже распространились и на другие города, в том числе на Алма-Ату. Митингующие добавили политические лозунги.

Правительство республики ввело чрезвычайное положение и начало контртеррористическую операцию. По данным ООН, в результате беспорядков было ранено около одной тысячи человек. В республиканском МВД сообщили о 16 погибших силовиках.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство страны и возглавил Совбез. Позже он обратился за помощью в ОДКБ для того, чтобы «преодолеть террористическую угрозу». В Казахстан прибыли коллективные миротворческие силы.

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ФОТО: Минобороны России / кадр с видео
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