Греф призвал россиян не хранить сбережения в твердых валютах
Глава Сбербанка Герман Греф не рекомендовал россиянам хранить сбережения в твердых валютах. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».
«Наверное, сейчас я бы не рекомендовал хранить ... в твердых валютах, потому что они не дают никакой доходности. И есть инструменты для хеджирования риска, валютного риска — в том числе», — указал Греф.
Глава Сбербанка напомнил о рублевых облигациях на рынке, отметив, что наступил «уникальный момент» выйти из долларов и евро. При этом Греф посоветовал инвестировать средства в акции, указывает телеканал «360».
Между тем специалисты ВЦИОМ выяснили, что за последние полтора года доля россиян, хранящих сбережения в долларах и евро, сократилась с 17 до 10%, пишет RT. В то же время число тех, кто хранит накопления в рублях, увеличилось с 60 до 68%.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин и Ким Чен Ын начали переговоры тет-а-тет
- Собянин: В Москву доставлен мост, который свяжет остров Балчуг и «Музеон»
- В Одесской области заявили о повреждении портовой инфраструктуры
- Ким Чен Ын: Слава России как первопроходца в космосе будет бессмертна
- Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке
- Греф призвал россиян не хранить сбережения в твердых валютах
- Лавров встретится с генсеком ООН в Нью-Йорке
- Ким Чен Ын заявил, что КНДР поддерживает все решения Путина
- Марочко: ВСУ подвозят танковые мостоукладчики в район Купянска
- Володин: Вашингтон и Брюссель проиграли торговую войну против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru