Греф призвал россиян не хранить сбережения в твердых валютах

Глава Сбербанка Герман Греф не рекомендовал россиянам хранить сбережения в твердых валютах. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Россиянам назвали правила накопления сбережений

«Наверное, сейчас я бы не рекомендовал хранить ... в твердых валютах, потому что они не дают никакой доходности. И есть инструменты для хеджирования риска, валютного риска — в том числе», — указал Греф.

Глава Сбербанка напомнил о рублевых облигациях на рынке, отметив, что наступил «уникальный момент» выйти из долларов и евро. При этом Греф посоветовал инвестировать средства в акции, указывает телеканал «360».

Между тем специалисты ВЦИОМ выяснили, что за последние полтора года доля россиян, хранящих сбережения в долларах и евро, сократилась с 17 до 10%, пишет RT. В то же время число тех, кто хранит накопления в рублях, увеличилось с 60 до 68%.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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