Около четверти российских мужчин готовы потратить на подарки к 8 марта до 7 тысяч рублей

26,3% опрошенных мужчин в России готовы потратить на цветы и подарки к 8 марта до 1 тысячи рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования «Альфастрахования».

От кастрюли до цветов. Что россияне дарят на 8 марта?

24,7% планируют вложить от 5 тысяч до 7 тысяч рублей. От 7 тысяч до 10 тысяч рублей готовы отдать 17,7% участников опроса. Покупать подарки российские мужчины будут в основном на собственные средства.

С Международным женским днем своих женщин поздравляют 54,8% участников исследования. Треть не делает этого никогда, а 13,3% не всегда поздравляют женщин.

Как сообщалось ранее, две трети российских мужчин (66%) готовы потратить на подарки к 8 марта до 5000 рублей. Соответствующее исследование провели специалисты компании Avito.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Красноухов
ТЕГИ:Социологические ИсследованияПодарки8 Марта
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