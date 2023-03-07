Около четверти российских мужчин готовы потратить на подарки к 8 марта до 7 тысяч рублей
26,3% опрошенных мужчин в России готовы потратить на цветы и подарки к 8 марта до 1 тысячи рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования «Альфастрахования».
24,7% планируют вложить от 5 тысяч до 7 тысяч рублей. От 7 тысяч до 10 тысяч рублей готовы отдать 17,7% участников опроса. Покупать подарки российские мужчины будут в основном на собственные средства.
С Международным женским днем своих женщин поздравляют 54,8% участников исследования. Треть не делает этого никогда, а 13,3% не всегда поздравляют женщин.
Как сообщалось ранее, две трети российских мужчин (66%) готовы потратить на подарки к 8 марта до 5000 рублей. Соответствующее исследование провели специалисты компании Avito.
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