Аналитики подсчитали траты россиян на подарки к 8 Марта

Почти каждый пятый респондент (19%) потратит от 5000 до 10000 рублей, каждый десятый мужчина не поскупится и приобретет подарки на сумму от 10000 рублей. Отмечается, что доля столь щедрых мужчин выросло сразу на 6%.

Что же касается подарков, 44% опрошенных подарят своим женщинам парфюмерию и косметику, 28% — ювелирные украшения.

В свою очередь женщины были бы рады получить в подарок ювелирные украшения (35%), на втором месте по популярности — парфюмерия и косметика (32%), замыкают тройку сертификаты в салон красоты, онлайн-маркетплейс и парфюмерный магазин (28%).

Ощутить больше заботы от любимого мужчины, например, получить завтрак в постель или массаж, хотят 25% опрошенных дам, 16% респондентов хотят, чтобы им подарили бытовую технику для дома, а каждая десятая женщина мечтает о новом гаджете.

Ранее в АТОР рассказали, что ОАЭ и Таиланд стали самыми популярными направлениями для путешествий на 8 Марта. Об этом сообщило агентство НСН.

