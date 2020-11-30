Около 850 беженцев вернулись в Степанакерт из Армении

В столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт из Армении прибыли 846 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

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По дороге из Еревана автобусы с местными жителями сопровождали патрули российского миротворческого контингента, а также сотрудники военной полиции.

Как передает агентство, за время, прошедшее после заключения перемирия в Нагорном Карабахе, в места своего постоянного проживания вернулось более 26 тысяч человек.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеженцыНагорный КарабахМиротворцы
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