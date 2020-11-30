Около 850 беженцев вернулись в Степанакерт из Армении

По дороге из Еревана автобусы с местными жителями сопровождали патрули российского миротворческого контингента, а также сотрудники военной полиции.

Как передает агентство, за время, прошедшее после заключения перемирия в Нагорном Карабахе, в места своего постоянного проживания вернулось более 26 тысяч человек.



