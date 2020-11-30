Около 850 беженцев вернулись в Степанакерт из Армении
30 ноября 202022:52
В столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт из Армении прибыли 846 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
По дороге из Еревана автобусы с местными жителями сопровождали патрули российского миротворческого контингента, а также сотрудники военной полиции.
Как передает агентство, за время, прошедшее после заключения перемирия в Нагорном Карабахе, в места своего постоянного проживания вернулось более 26 тысяч человек.
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30 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru